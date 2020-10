Iren acquista altre azioni proprie

Iren

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, rende noto di averdal 19 al 23 ottobre 2020, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,0704 euro, per un controvalore complessivo di 2.012.908,50 euro.Al 23 ottobre, l'utility emiliana detiene 13.974.392 azioni proprie, pari all'1,0741% del capitale sociale.A Milano, sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.