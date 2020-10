Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.404 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale progresso il(+0,44%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,99%),(-0,77%) e(-0,49%).Al top tra i(+1,48%),(+0,85%),(+0,75%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.Tra i(+8,25%),(+1,92%),(+1,90%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.