Borse asiatiche deboli. Tokyo archivia un calo frazionale

(Teleborsa) -, a causa della crescita deie dei nuovi lockdown, ma anche in vista delle, che si terranno la prossima settimana., si è mosso sotto la parità il, che scende dello 0,29%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,46%. In controtendenza, che chiude leggermente positiva (+0,62%).Tengono bene anche le borse cinesi, conche guadagna lo 0,45% ein rialzo dello 0,72%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta appare incerta(-0,04%), assieme a(-0,41%),(-0,31%),(-0,28%). In attivo(+0,65%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%; in frazionale progresso(+0,23%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,18%.