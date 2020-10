Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti vendite anche a Wall Street come sulle Borse europee. I listini azionari mondiali sono piegati daiispirando così un sell-off su tutti mercati.Sulle prime rilevazioni, forte calo del(-1,84%), che ha toccato 27.463 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 3.391 punti, ritracciando dell'1,87%. In netto peggioramento il(-2,06%); con analoga direzione, pessimo l'(-1,94%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,64%),(-2,38%) e(-2,27%) sono stati tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si abbattono su-4,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,79%.In caduta libera, che affonda del 2,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,64 punti percentuali.(+7,01%),(+2,13%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-11,04%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,95%.Sensibili perdite per, in calo del 6,38%.In apnea, che arretra del 3,88%.