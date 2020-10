Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -in una sessione caratterizzata da ampie vendite, per il crescere dei contagi dinel mondo ed in vista della tornata. Ilaccusa una discesa dello 0,80%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.391 punti.Positivo il(+0,82%); sui livelli della vigilia l'(+0,03%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,57%),(+0,55%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-2,18%),(-1,91%) e(-1,38%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,51%),(+1,35%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,48%.Affonda, con un ribasso del 3,27%.Crolla, con una flessione del 3,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,56%),(+3,78%),(+2,47%) e(+2,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,51%.