Ricavi dimezzati, aeroporti a rischio insolvenza: quale futuro per il trasporto aereo?

(Teleborsa) - Stime riviste al ribasso per il, mentre quest’anno è atteso un dimezzamento deie una perdita netta aggregata di tutte le compagnie mondiali di. E' un quadro a dir poco critico quello delineato dall'associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) che prevede che l’anno prossimo i ricavi totali delle compagnie saranno dela quelli del 2019 (838 miliardi di dollari), mentre la stima precedente era di un calo del 29% sul 2019. In base a questi calcoli i ricavi totali l’anno prossimo dovrebbero essere pari a"Se si vogliono salvare le compagnie bisogna intervenire con nuove misure di sostegno pubblico, senza appesantire i debiti", ha detto il direttore generale della Iata,Secondo i calcoli del capo economist, "ilandrebbeper avere la stessa produttività. Ma anche se ci si riuscisse le compagnie continuerebbero a bruciare cassa nel 2021, perché i costi unitari resterebbero più alti dei ricavi unitari" .Slitta, intanto,prima della partenza dei voli.Come scrive IlSole24Ore, per l’associazione europea degli aeroporti (Aci Europe)rischiano l’insolvenza nei prossimi mesi se il traffico passeggeri non si riprenderà prima della