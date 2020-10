Technogym, incrementa la crescita nell’Home Fitness (+58%)

Technogym

(Teleborsa) -conclude i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 351,5 milioni, rispetto ai 464,8 milioni dei primi nove mesi del 2019., ha così commentato: “Technogym conclude i primi nove mesi dell’anno con un, registrando un +58%, dopo il +50% del primo semestre e mantenendo un livello di reddittività complessivo allineato all’anno precedente". Durante il Consiglio di Amministrazione di oggi - aggiunge l'AD - "abbiamoper raggiungere, nel medio-lungo termine,, sfruttando l’enorme potenziale del brand Technogym, costruito in 37 anni di investimenti in marketing e organizzazione vendite, in oltre 100 Paesi. Se una start-up volesse creare, in pochi anni, una brand equity paragonabile a quella di Technogym, sarebbero necessari centinaia di milioni in marketing".Oggi - continua il top manager -di Technogym. Nel medio-lungo termine ", al netto della ripresa del BtoB attesa già dal 2021, in uno scenario internazionale che vede già ora i fitness club aperti in quasi tutti i Paesi del mondo. Raggiungeremo questo risultato capitalizzando il posizionamento del brand Technogym sulla fascia prestige dell’Home Fitness, nell’ambito della quale siamo l’unico brand sul mercato e possiamo mirare ad una penetrazione superiore all’1% sui 15 Milioni di high networth individuals. Inoltre, con i prodottientry-level, già esistenti e futuri, ci rivolgiamo a decine di milioni di persone del cluster “affluent".