ACRI: Più risparmio, cautela nei consumi e investimenti. Impennata fiducia verso UE

(Teleborsa) - Con l'emergenza coronavirus glirisparmiano di più, per sentirsidaglidurante la crisi economica.presenta i risultati dell’indagine sugli, che da vent’anni realizza insieme ain occasione dellain programma domani, venerdì 30 ottobre.Tra emerge che la pandemia spaventa gli italiani, che mostrano un timoresul futuro del paese e una forte cautela nei consumi con lache "è innegabilmente grave, ma, che pongono in secondo piano i temi economici!.Ilnei confronti dell’economia e del risparmio - si legge - "è caratterizzato da evidentiDa una parte si rileva una ritrovatarispetto alla propria situazione economica, dovuta al senso di tranquillità indotto dal largo incremento del numero di risparmiatori e, forse, da un ridimensionamento delle aspettative. D’altra parte - chiarisce l'indagine - " "è diffusa una preoccupazione generalizzatache induce. In questo contesto si acuiscono le differenze: una quota significativa di italiani, seppur minoritaria, sta velocemente riducendo la propria capacità di resistere alle difficoltà, mentre altri la stanno migliorando. I timori sulappaiono contrastati solo da una crescita della fiducia nell’UE, nellaL'indagine chiarisce che "la riduzione delledando un’ulteriore spinta a una propensione ben consolidata e distintiva degli italiani che, in questo modo, si sentono sempre più al riparo di fronte al timore dell’imprevisto, potendo contare su risorse proprie. Coloro che si trovavano già inla propria capacità di risparmio".Ancora in crescita la percentuale di italiani che si identifica con(58%), tradizionalmente indice didi risparmio, e che guarda con soddisfazione agli ultimi 12 mesi, periodo durante il quale è accresciuto il proprioaccantonamento di riserve. Questo accumulo consente, a un numero crescente di italiani, di mettersi al riparo da spese impreviste:l’82% non avrebbe problemi a far fronte, con mezzi propri, a spese impreviste pari a 1.000 euro e il 42% qualora queste spese fossero pari a 10.000 euro, dato in crescita di 8 punti percentuali rispetto a 3 anni fa.Del resto, la contrazione deisoprattutto quelli legati al fuori casa e al divertimento, ha consentito di incanalare le entrate verso il risparmio senza incorrere in troppi sacrifici: infatti il sacrificio è stato "a monte", e le rinunce non sono quindi state dettate, in larga misura, da motivi economici.È comunque da rimarcare che "accanto a questoche si trova in una situazione ancor più complessa che in passato, sia per i consumi, che per le possibilità di risparmio. Sono coloro che stanno pagando la crisi attuale e le code della precedente, e che rischiano di essere sempre più marginalizzati: vivono la situazione con crescente ansia, perché non intravedano"Gli italiani - sottolinea ancora l'indagine - ambiscono e guardano al risparmiomolto più di quanto non accadesse in passato, a fronte di un futuro in cui le. Il risparmio viene sempre più vissuto come un ingrediente funzionale a una proiezione al breve-medio termine, piuttosto che come fonte di- In questa crisi - si legge - "l’Unione Europea ha rappresentato e continuerà a rappresentare non solo un aiuto, ma un vero e proprio sostegno per la ripresa economica del nostro Paese. Il Recovery Fund ha determinato una svolta nel rapporto tra l’Italia e l’Europa, che è stata l’unico soggetto internazionale, insieme alla BCE, a essere percepito come vicino. Questo ha fatto crescere il livello di fiducia negli ultimi mesi (57% degli italiani si fida ora dell’UE).Anche guardando ai prossimi 5 anni, per il 62% della popolazione, permane l’aspettativa chQuesta situazione ha accelerato il processo di "apprezzamento" dellatrainando l’ulteriore risalita del livello di soddisfazione, per quanto vi sia ancora una certa prevalenza di critici (54%). Infatti, i soddisfatti per l’Euro sono cresciuti di 11 punti in 5 anni (da 2014 in cui erano il 26% al 2019 in cui raggiungevano il 37%), e sono aumentati di ben 9 punti in un anno, raggiungendo nel 2020 il 46%.Di conseguenza, "più di due terzi degli italiani (68%) sposa appieno l’idea chee il 57% ritiene che, in una prospettiva lunga 20 anni, è meglio essere nell’Euro piuttosto che avere una propria divisa nazionale, preferita solo dal 27%".