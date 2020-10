Borse europee positive dopo Wall Street. Da BCE nuove misure

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Passano in positivo le principali borse europee dopo la partenza tonica di Wall Street e dopo che la BCE ha promesso nuove misure a sostegno dell'economia, nella prossima riunione del consiglio direttivo. "La BCE era qui per la prima ondata, sarà qui per la seconda", ha detto in conferenza stampa la presidenteesprimendo "pieno sostegno a tutte le persone che stanno soffrendo per il Covid o che hanno perso i loro cari. Vorrei a nome del Consiglio esprimere la nostra solidarietà".Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,168. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,18%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 36,01 dollari per barile, in forte calo del 3,69%.Lomigliora, toccando i +135 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.in luce, con un ampio progresso dello 0,77%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 19.592 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,28%),(+1,25%) e(+1,21%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-3,09%),(-1,20%) e(-0,95%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,65%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,88%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,58%.avanza dell'1,43%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.del FTSE MidCap,(+6,80%),(+6,65%),(+6,09%) e(+4,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%.Crolla, con una flessione del 3,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.