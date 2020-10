Cellularline, nuovo accordo di finanziamento da 70 milioni

Cellularline

(Teleborsa) -ha stipulato un nuovo accordo di finanziamento conper un totale complessivo di 70 milioni di euro.Nell’ambito dell’operazione,rappresentano un’estensione al 20 giugno 2025 del finanziamento a medio lungo termine preesistente (pari a 45 milioni), che, con conseguente maggiore flessibilità finanziaria derivante da una riduzione del rimborso delle rate in linea capitale pari a 3,4 milioni annui.Il nuovo accordo prevede inoltre una, finalizzata a sostenere la strategia di crescita per linee esterne, una delle principali direttrici di sviluppo perseguite dal Gruppo.Cellularline ha agito tramite il team Finance interno ed è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali, con un team composto dai Partners Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi e dall’Associate Giorgia Gentilini; Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito Banco BPM e UBI Banca, in qualità di banche finanziatrici, con un team composto dal Partner Alessandro Fosco Fagotto e dal Counsel Franco Gialloreti.