Banca MPS, aumentati accantonamenti dopo sentenza condanna

Banca MPS

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato il dispositivo della sentenza che ha visto la condanna dell’ex Presidentee dell’ex Amministratore Delegato, dell’ex presidente del Collegio Sindacalee della Banca in qualità di responsabile amministrativo."A fronte degli approfondimenti condotti, in attesa di poter disporre delle motivazioni della sentenza stessa e, sulla base del solo contenuto del dispositivo - informa una nota - la Banca ha comunque ritenuto opportuno cambiare la classificazione da "possibile" a "probabile" in merito ad una serie di controversie legali e richieste stragiudiziali".