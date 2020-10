Borsa Tokyo chiude in rosso. Asia sotto pressione

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che sono in ribasso, a dispetto del rimbalzo di Wall Street. A penalizzare i mercato concorre la crescita dei contagi di Covid-19 nel mondo.A piccoche ha scontato anche la risalita dei casi di coronavirus in Giappone, con ilche accusa un ribasso dell'1,52%, mentre il Topix ha lasciato sul terreno l'1,98%. Pesanteche ha lasciato sul parterre il 2,56%.Male anche le borse cinesi, con Shanghai che perde lp'1,47%, mentre è profondo rossoche scivola di oltre il 2%. Impostazione negativa anche perche cede lo 0,92%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi è sacrificata(-1,95%), assieme a(-1,53%),(-0,31%),(-0,95%),(-0,74%).In ribasso(-0,85%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,56%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,25%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,26%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,19%.