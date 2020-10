Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

materiali

sanitario

Exxon Mobil

Apple

Chevron

Walt Disney

Walgreens Boots Alliance

United Health

Johnson & Johnson

American Express

Moderna

KLA-Tencor

Nxp Semiconductors N V

Facebook

Ebay

Bed Bath & Beyond

Equinix

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata in attivo, sostenuta da titoli tech, che sono stati premiati per i robusti conti trimetrali. Chiude con un guadagno frazionale ilche sale dello 0,52%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,19%. Effervescente il(+1,87%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,37%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,20%),(+2,87%) e(+2,18%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,71%.Tra i(+4,43%),(+3,71%),(+2,96%) e(+2,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.(+8,43%),(+5,98%),(+4,93%) e(+4,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.