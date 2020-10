Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

Illumina

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo la performance positiva della vigilia, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. A pesare sugli scambi sono anche le big tech americane che hanno diffuso trimestrali in chiaro scuro alimentando i timori per l'impatto coronavirus.Intanto dal fronte macro l'aggiornamento sua settembre, ha evidenziato una crescita oltre attese. Ieri il PIL del terzo trimestre è salito oltre le aspettative.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 26.622 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.302 punti. Poco sotto la parità il(-0,69%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,23%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,01%),(-0,96%) e(-0,56%).Al top tra i(+1,19%),(+0,86%),(+0,63%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.Tra i(+7,07%),(+6,58%),(+4,33%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,27%.In apnea, che arretra del 2,18%.