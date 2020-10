Very Mobile main sponsor della Sampdoria per la stagione 2020/21

(Teleborsa) -insieme per la stagione sportiva 2020/21. Il nuovo operatore virtuale di rete mobile comparirà sulle divise da gioco blucerchiate in qualità di main jersey sponsor per le gare di Serie A e Coppa Italia.Lanciato a febbraio 2020, Very Mobile è un brand del gruppo, di cui fa parte anche., e può contare su una rete mobile di ultima generazione che garantisce un servizio efficiente e capillare."Siamo orgogliosi di questa significativa collaborazione - commenta, direttore di Very Mobile - nata in un momento in cui il calcio ha particolarmente bisogno di supporto e di connessione con i fan. E ci fa molto piacere, aggiunge Ariolli, di aver scelto la Sampdoria, celebre squadra di Genova, riconosciuta in tutto il mondo per la sua appassionata tifoseria e anche per i suoi unici e bellissimi colori delle maglie"."Oggi presentiamo un importante colpo di scena: è con noi Very Mobile che, con la sua rapidità d’azione, è venuta a onorare la maglia più bella del mondo - sottolinea, presidente del club blucerchiato -. Very Mobile ha forza ed energia: è entrato come un fulmine nella casa sampdoriana e sono certo che entrerà anche nel quotidiano di tante famiglie perché è un marchio giovane e moderno, con idee chiare e tanta voglia di fare gol. Abbiamo stabilito un contatto bellissimo. Siamo davvero unici e possiamo correre insieme verso il futuro: con passione, amore e soprattutto impegno. Ben arrivato, Very Mobile".