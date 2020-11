A Tokyo si scatenano gli acquisti. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Inizio di settimana all'insegna degli acquisti per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo in cima ai rialzi, grazie ai dati incoraggianti giunti dal settore manifatturiero in Cina , in espansione nel mese di ottobre- Gli investitori guardano anche agli ultimi segnali che giungono dalla campagna presidenziale USA.In chiusura l'indice giapponesemostra un aumento dell'1,39%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,termina la giornata in aumento dell'1,33%.Sale(+1,04%); con analoga direzione, positivo(+1,44%).Sui livelli della vigilia(-0,1%); poco sopra la parità(+0,23%).La giornata del 30 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,25%.