Alkemy prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 26 al 30 ottobre 2020, complessivamenteal prezzo medio di 5,8869 euro, per un controvalore pari a 31.400,83 euro, nell’ambito della delibera assembleare del 7 maggio 2019.A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito delle precedenti tranche del Programma di Buyback), la società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende, al 30 ottobre 2020, detiene 103.885 azioni proprie, pari all'1,852% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di, che si attesta a 6,02 euro, in lieve aumento dello 0,33%.