Coronavirus: effetto weekend sui contagi accertati, terapie intensive sopra quota 2mila

(Teleborsa) - Frena, come di consueto durante il weekend, la crescita didiaccertati in Italia a causa del calo dieffettuati durante il fine settimana ma non cala il numero di positivi individuati in proporzione ai test effettuati.Ilha comunicato infatti che oggi sono stati individuati(ieri 29.907) con un numero di tamponi di poco inferiore alle(ieri 183.457): stabile quindi il rapporto(ieri 16,30%).Resta alto il numero dinelle ultime 24 ore che porta il numero complessivo da inizio pandemia a superare quota 39mila (39.059).In aumento i numeri di posti diutilizzati: sono 83 in più rispetto a ieri,complessive. Iospedalizzati oggi sono 19.840 (+938), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 374.650 (+17.362, rispetto a ieri).