Elezioni USA, Social decisivi per il voto

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per vedere chi siederà alla Casa Bianca per i prossimi 4 anni: resterà? O sarà scalzato dal rivale democratico? La sfida si è fatta dura e si prospetta una, soprattutto perché il numero dei voti per posta è altissimo e l'attuale Presidente ha già preannunciato che non farà sconti.Ma fra i due c'è anche, più virtuale, che. Una ricerca condotta per l’dal data journalist e scrittore, ha analizzato la montagna di tweet inviati dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 con le parole chiave Trump e Biden, scoprendo che ne sono state generate. Ma chi dei due ha vinto sui Social?L'analisi dei dati incorona senz'altro, veterano dei social media, evidenziando che il Presidente, conche parlano dello sfidante, utilizzati da Biden, ottienei.invece ha incentrato una. Altro fattore da non sottovalutare è la presenza didella portata dinella sfida presidenziale. L’America è sempre stata riconosciuta come una nazione guidata da un uomo forte al potere. Nel caso di Biden, è chiaro come, anche per motivi anagrafici, la Vice afroamericana avrà un ruolo di primissimo piano nella Governance del Paese. L’hashtag #BidenHarris ne è la prova e anche la presenza di Obama nelle retrovie di Biden è un segnale di una intera coalizione contro Trump.Sevince la guerra dei like contro Biden, nello stesso tempo si trova a far fronte ad una, poiché molti deirivolti al Presidente sonoI tweet più graditi sono un fattore che potrebbe dare unarispetto ad una, se gli vengono sommate le influenze positive dei suoi angeli custodi Obama e Harris. C’è però une ed è quello che molto consenso proviene proprio dagli endorsment degli "influencer" politici e non. Moltiprovengono anche dae quindi rappresentano l’elettore americano tipo.Curioso notare come nelle elezioni americane ila livello europeo sia quelloin primis con gli spagnoli a seguito e glied iche precedono l’Italia relegata al quattordicesimo posto