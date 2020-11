Interpump Group

(Teleborsa) -rende noto che, in data 1° novembre 2020, si è concluso l’iter relativo all’efficacia della fusione per incorporazione della società Mariotti & Pecini detenuta al 100% dal gruppo emiliano.La società informa che non sono state ricevute, da parte di soci rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, richieste per l'approvazione dal parte delle assemblee.