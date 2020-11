Petrolio rimbalza su voci possibile rinvio aumento produzione Opec+

Brent

Light crude

(Teleborsa) -sui mercati internazionali delle commodities, di riflesso alla, che doveva prendere il via a gennaio con un nuovo aumento dell'offerta. Una decisione presa prima che la seconda ondata di pandemia colpisse nuovamente la domanda, abbattendo i consumi del settore dei trasporti ed in particolare quello aereo.Secondo quanto riferito da Bloomberg, leavrebbero incontrato oggi il, per discutere della possibilità dil'allentamento dei tagli alla produzione dell'OPEC+.Una possibilità che era stata già ventilata fra i principali membri del cartello "allargato" - Russia ed Arabia Saudita - mentre sembra cheaffatto di un nuovoFrattanto, ilrimbalza a Londra dell'1,92% a, mentre ila New York sale dello 0,78% aal barile. Un movimento che beneficia anche di qualche ricopertura dopo il crollo della scorsa settimana.