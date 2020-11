Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

beni di consumo secondari

Exxon Mobil

DOW

Chevron

Caterpillar

Apple

Microsoft

McDonald's

Garmin

Discovery

Paccar

Discovery

Charter Communications

Henry Schein

Amazon

Comcast

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, alla vigilia delle elezioni presidenziali. Ilavanza a 26.826 punti; sulla stessa linea l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.295 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%); in moderato rialzo l'(+0,35%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,30%),(+3,20%) e(+2,43%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,12%),(+4,97%),(+4,47%) e(+3,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scivola dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,02%),(+4,01%),(+3,61%) e(+3,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,01%.In apnea, che arretra del 2,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,23%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,11%.