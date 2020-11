PMI, Generali Italia lancia nuova piattaforma per pagamento anticipato fatture ai fornitori

(Teleborsa) - Unache proponeuna selezione di fatture per le quali è possibile richiedere l'anticipo in modo semplice, automatico ed efficiente. Con questo strumento, sviluppato da PlusAdvance e basato su algoritmi automatici,offre il proprio sostegno ai circa mille fornitori che prestano servizio all'azienda consentendo l'anticipo immediato del pagamento fatture rispetto ai 60/90 giorni di pagamento medio.L'obiettivo – spiega Generali Italia in una nota – è "consolidare le partnership con i propri fornitori, ai quali la società mette a disposizione unadiventando così punto di riferimento per le proprie aziende fornitrici e rafforzando ulteriormente la strategia Partner di Vita".