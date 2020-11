Borsa New York chiude in deciso rialzo vigilia elezioni

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, che mostra ottimismo alla vigilia delle elezioni presidenziali. Ilchiude in rialzo dell'1,60%; sulla stessa linea l', che arriva a 3.310 punti. In moderato rialzo il(+0,29%); con analoga direzione, sale l'(+0,84%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,67%),(+3,39%) e(+2,73%).Tra i(+5,14%),(+5,14%),(+4,20%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,64%),(+4,72%),(+4,42%) e(+4,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,86%.