Borse asiatiche in rally. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Le borse asiatiche mettono a segno un rally in vista delle elezioni USA, che si terranno oggi 3 novembre., che ieri ha archiviato un guadagno dell'1,39% sul. In rialzo chiude(+1,88%).che, sospinte ancora dai solidi dati del PMI manifatturiero, incassano ampi guadagni, conche sale dell'1,32% eche guadagna l'1,06%. Sostenuta(+1,25%).Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi gli scambi, brilla(+2,25%), seguita da(+1,85%) e(+1,59%). Bene anche(+0,81%), mentre è più cauta(-0,21%).Positivo(+1,27%); effervescente(+1,88%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,17%.Il rendimento dell'tratta allo 0,05%, mentre il rendimento delè pari al 3,19%.