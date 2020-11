Elezioni USA, al fotofinish. Risultato in bilico

(Teleborsa) - Ladi oggi potrebbe essere solo il primo capitolo di una lunga battaglia per la presidenza degli. Infatti, mentre l'alle urne è segnalata su alti livelli, l'entusiasmo del Paese cresce con il passare delle ore e i primi sondaggi danno aun vantaggio molto ampio a preoccupare è l'che potrebbe essere determinata a urne chiuse con il conteggio dei cosiddetti "early voters", cioè coloro che hanno votato anticipatamente.Una pratica comune negli Stati Uniti ma che ha toccato livelli record per questa tornata elettorale. Si calcola siano stati quasigli elettori che abbiano scelto questa opzione – nel 2016 votarono complessivamente 138 milioni di persona – e quasisono stati i votanti per posta. Mancano all'appello però ancora 28 milioni di schede che erano state richieste per il voto per posta e non sono state riconsegnate e che probabilmente arriveranno nei prossimi giorni.Un'incertezza piuttosto diffusa nel paese. Secondo undi Politico e Morning Consult, solo il 17% degli americani pensa che il risultato di queste elezioni presidenziali arriverà stanotte, mentre il 18% crede di poter sapere il nome del vincitore tra Donald Trump e Joe Biden domani. La quota più grande (30%) però è quella che crede che conoscerà il nome del prossimo presidente entro una. Solo il 3% pensa che passerà un mese.Il presidenteha intanto abbassato i toni della contesa, soprattutto dopo quanto era stato riportato nella giornata di ieri dall'agenzia USA Axios che riportava di un Trump pronto a proclamare la vittoria ai primi risultati positivi subito dopo la chiusura dei seggi. Trump ha assicurato che dichiarerà la vittoria "solo quando ci sarà la vittoria" e si è mostrato piuttosto fiducioso sui risultati in alcuni degli Stati più in bilico."Ho sentito che stiamo andando molto bene ine stiamo andando molto bene in. Stiamo andando incredibilmente bene in. Stiamo facendo, penso che stiamo facendo, ho sentito che stiamo facendo bene dappertutto – ha detto Trump nel corso di un'intervista su Fox News – Penso che passeremo una fantastica serata."Il presidente degli Stati Uniti seguirà il voto dalla Casa Bianca, mentre il suo sfidante Joe Biden ha il quartier generale a, Delaware.