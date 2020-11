Eni entra nell'Ocean Energy Europe e rafforza impegno per sviluppo energie oceano

Eni

(Teleborsa) -, in qualità di lead partner,(OEE) e del Board dell’Associazione, la più grande organizzazione europea per lo sviluppo delle. L'OEE riunisce i principali gruppi operanti nelle utilities, nell’imprenditoria di settore e comprende anche centri di ricerca.Con questo incarico, Eni collaborerà neldell’azione della OEE per la promozione di un quadro difinalizzato alla commercializzazione delleofferte dal mare.Entrando a far parte della OEE, l'azienda italiana rafforza ulteriormente il suonello sviluppo del settore dellee amplia la rete di sinergie esistenti, che include la collaborazione con il, lo spin-offe laper lo sviluppo congiunto di impianti di produzione di energia da moto ondoso.L'ingresso nell'OEE si inserisce nel, che negli ultimi sei anni ha adottato un nuovo modello di business, una nuova mission aziendale ispirata agli(SDGs) delle Nazioni Unite, ed ha lanciato una strategia a lungo termine con l’obiettivo di diventare leader nella vendita didiminuendo drasticamente le emissioni. Uno dei pilastri di questa strategia èche fa da base a una crescita organica, solida e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide globali e aprire nuove frontiere energetiche, ampliando l’accesso a tecnologie emergenti e con zero emissioni.