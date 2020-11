Fenix Entertainment, doppio accordo per progetto "The Christmas Goofy Burglars"

Fenix Enternainment

Iervolino Entertainment

(Teleborsa) -, società romana di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici quotata nell’agosto scorso su AIM PRO, il nuovo segmento di Borsa Italiana.Ilè stato siglato, quotata su AIM Italia, per l'acquisizione dei diritti del progetto "The Christmas Goofy Burglars", una commedia combinata di live action e animazione, che avrà tra i protagonisti i simpatici personaggi della web series animata "Arctic Friends".Il sè con la società di distribuzione californiana, che distribuisce fra gli altri la serie “Arctic Friends”, da cui il film è tratto. La società americana ha acquisito in perpetua i diritti di vendita e sfruttamento mondiali dell’opera di animazione "The Christmas Goofy Burglars" (esclusa l’Italia dove verrà distribuita da Fenix) per un importo di 6.360.000 dollari.