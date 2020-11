Ferrari, Camilleri: fiducia su nuovi target. Attesi risultati record

Ferrari

(Teleborsa) - Per il 2020 "siamo fiduciosi che raggiungeremo il limite superiore" della guidance sugli obiettivi finanziari indicata ad agosto. Lo ha affermato l', in una conference call con gli analisti finanziari sui risultati trimestrali. Raggiungere questo obiettivo "comporta un forte quarto trimestre", ha sottolineato il top manager."In assenza di qualsiasi potenziale sconvolgimento causato dalla recrudescenza della pandemia - ha continuato Camilleri - siamo fiduciosi che raggiungeremo il limite superiore della nostra guidance 2020 diffusa in precedenza per tutti gli obiettivi. Questo implica un, raggiungendo risultati record in termini di volumi assoluti, ricavi ed Ebitda".ha chiuso il trimestre con un utile netto di 171 milioni di euro , che riflette un lieve aumento rispetto all’anno precedente, e un EPS diluito di 92 centesimi di euro, rispetto ai 90 centesimi dell’esercizio precedente.