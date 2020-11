FPT, IVECO e Snam insieme per lo sviluppo della biomobilità e dell'idrogeno

CNH Industrial

(Teleborsa) - Unper favorire lae la decarbonizzazione dei trasporti.è stata sottoscritta da, due Brand di, con, e punta a sviluppare la(gas naturale e biometano) eL’accordo prevede una– attivi lungo tutta la filiera, dai motori (con FPT Industrial) ai veicoli commerciali (IVECO) fino all’infrastruttura di distribuzione e i servizi (Snam, attraverso Snam4Mobility) – per promuovere il ruolo centrale della(bioGNC e bioGNL), anche attraverso modelli di business innovativi finalizzati all’offerta di soluzioni end-to-end per veicoli commerciali leggeri, pesanti e autobus.L’obiettivo è sviluppare offerte diutili a favorire l’ulteriore diffusione dei, condividendo la strategia per unotra il parco circolante e la rete di distribuzione. In questo senso, la collaborazione si focalizzerà anche sulla redazione di studi volti alla progettazione e sperimentazione di infrastrutture, tecnologie e soluzioni di rifornimento innovative per lee iFPT Industrial, IVECO e Snam, inoltre, intendonodi mobilità sostenibile nell’ambito degliper il trasporto pubblico locale e dei: in questo contesto sono previste ulteriori iniziative congiunte volte aa livello regionale, nazionale ed europeo, edi soluzioni di mobilità sostenibile basate su gas naturale e idrogeno."Con questo accordo vogliamo rcome soluzione immediata per ridurre le emissioni, facendo leva sulla leadership italiana in questo settore, eda subito ilin seguito l’icome soluzioni centrali per la mobilità sostenibile del futuro, in particolare nel trasporto pesante", ha affermato l’Amministratore Delegato di Snam4Mobility, aggiungendo "stiamo costruendo un’infrastruttura di distribuzione sempre più capillare che è già oggi a servizio della biomobilità e in prospettiva dell’idrogeno"., Vice President, Medium & Heavy Trucks Global Product Line, IVECO, ha ricordato che l'azienda "è da sempre in prima linea nel percorso di decarbonizzazione dell’industria del trasporto pesante verso le emissioni zero", sottolineando chee "il gas naturale e il biometano rappresentino un fattore abilitante fondamentale e un ponte verso l’idrogeno". L'idrogeno - ha aggiunto - "deve diventare una, in linea con il lancio del nostro".Siamo sempre stati pionieri nel campo delle propulsioni alternative e possiamo contare su 20 anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia del gas naturale", ha ricordato, Vice President Product Engineering, FPT Industrial, sottolineando "siamo leader di mercato con più di 50.000 motori a metano e biometano venduti e vantiamo il più potente motore 100% gas naturale per veicoli industriali, il Cursor 13 da 460 CV". "I nostri motori alimentati a biometano - ha affermato - sono in grado di abbattere le emissioni di CO2 arrivando quasi a zero, rispondendo così alla grande sfida del climate change. Crediamo che l’idrogeno sia un vettore chiave sul medio e lungo termine, specialmente per il settore dei trasporti a lungo raggio" come testimonia anche la partecipazione di FPT Industrial e IVECO a H2Haul, progetto europeo per l’introduzione e utilizzo di camion a idrogeno per il trasporto su strada.potrà essere oggetto di, con i quali le parti definiranno i termini e le condizioni di implementazione dei progetti.