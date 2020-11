Intesa Sanpaolo: nasce Academy per le imprese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Da sempreil ruolo dellein una fase dima anche didiventa quanto maiproprio nell'ottica di far daallala società di formazione diavviail programma nato per offrire allecorsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi.La prima iniziativa - si legge nella nota - "è il corso di alta formazionerealizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Svolto da un team qualificato di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia, è destinato allIl corso - ideato sulla base delle specifiche necessità espresse dalleche devono innovarsi per consolidare e incrementare il vantaggio competitivo o riposizionarsi in scenari di mercato completamente trasformati, anche a causa della pandemia - si rivolge adcon esperienza professionale consolidata e offre un percorso formativo in distance learning di 300 ore indal 19 novembre 2020 al 9 aprile 2021."Per Intesa Sanpaolo le persone sonoe così è per il tessuto delle. Per questo la formazione è una delle leve con cui sostenerne la crescita in unoIl nostro obiettivo è offrire loro supporto a partire dalle competenze del Gruppo nel campo della formazione, della gestione e, con il nostro Innovation Center, dell’innovazione e dell’economia circolare, nuove frontiere della, sottolineAmministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Formazione. "Questo corso - aggiunge - è stato progettato sulle specifiche esigenze delle imprese del Mezzogiorno, come vengono colte dalla Banca nella suasvolta dalla Direzione Regionale Sud. Altri ne seguiranno nel resto delPrevistiSpazio anche adpresso sedi istituzionali e/o Intesa Sanpaolo nel corso delle quali i partecipanti potranno approfondire alcuni temi rilevanti e confrontarsi con