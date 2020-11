Pandemia galoppa, economie soffrono: BCE pensa a cancellazione debito?

(Teleborsa) - Dopo unadurante i mesi estivi, ilpurtroppo, è tornato a colpire, in particolare ilche, seppur gradualmente, è stata costretta a correre ai ripari conche somigliano molto ad unChiedere per dettagli adove la pandemia galoppa a suon diAnchedopo un periodo di relativa tranquillità quando cioè la curva dei contagi– è dovuta intervenire, a colpi diper fronteggiare laLae lanon solo quella europea, ma anche quellaconsui livelli di debito pubblico, già "monstre", pronti a lievitare ben oltre le previsioni, in scia a. Per il nostro Paese, ad esempio, il superamento del rapporto tra debito e PIL alnon sarebbe più un tabù.sfonderebbero quotacon la Germania che non dovrebbe spingersi oltre il, unica eccezione tra le grandi.Ma nessuno può dirsi al sicuro. Anche larischia diLo ha detto a chiare lettere la Cancelliera Merkel ieri, a Berlino, in conferenza stampa, rispondendo alle domande nel giorno in cui nel Paese è scattato il. "Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene unaprecisando anche che "laEd ecco che torna a farsi stradadurante la pandemia del Covid. Il condizionale è d’obbligo ma secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbe in corso, una discussione fra i commissari di Bruxelles per far sopravvivere l’Unione europea, con i Paesi più in crisi,, ma anche lasulla BCE per unPer ora bocche rigorosamente cucite,in primis. Anzi, proprio la Presidentepochi giorni fa aveva escluso un intervento in questo senso: "Chiedere alla BCE di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare i Trattati europei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i debiti vanno ripagati", aveva risposto durante un’audizione congiunta per teleconferenza con le Camere dei deputati di Francia e Germania,Almeno così pare.Ma, come tutti ribadiscono, la situazione è in continua evoluzione e l'auspicata ripresa anon solo diventa sempre più difficile ma anzi sembra cedere il passo a una più probabile e faticosa ripresa ala cosiddetta recessioneNon solo, la seconda ondata della pandemia spaventa più di quantocon il rischio didei Paesi membri. E proprio per questo, nessuna mossa – anche la più clamorosa – è daNel frattempocontinua a battere sul tasto delle bprima che arrivi l'ondata dei nuovi crediti deteriorati per effetto della pandemiaNella costruzione di una rete di "bad bank" nazionali in Europa per accelerare lo smaltimento dei crediti deteriorati due aspetti saranno cruciali: laa fornire le risorse, ha detto.