Petrolio, Opec e Russia puntano a stabilità sostenibile

(Teleborsa) - L'Opec ed i suoi alleati ribadiscono l'intenzione di "" e di "puntare a una stabilità sostenibile". Ilha fatto sapere che le decisioni che verranno prese nella prossima riunione in programma il 30 novembre e il 1° dicembre spingeranno i prezzi del petrolio, rafforzando di fatto le attese di un rinvio dell'aumento delle quote di produzione previsto a partire da gennaio.Una scelta caldeggiata anche dalla Russia che già avrebbe suggerito di rinviare l'incremento produttivo di tre mesi." - ha detto Barkindo - spiegando che "la domanda è in ripresa, così come la ripresa economica globale, ma a una velocità molto bassa".