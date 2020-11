TIM in denaro in Borsa. Smetite indiscrezioni nomina Ad FiberCorp

Telecom Italia

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance positiva del 2,98% in Borsa. Il titolo è sotto i riflettori anche per i rumors relativi al nuovo vertice di FiberCorp, che sono stati smentiti dal Gruppo."TIM precisa che ad oggi non è stato individuato alcun nominativo e non è stata presa alcuna decisione in merito alla carica di Amministratore Delegato di FiberCop", informa una nota dell'azienda, aggiungendo "la società avvierà la sua piena operatività entro il primo trimestre del 2021 e la scelta dell’Amministratore Delegato avverrà a ridosso della partenza della società".La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 0,3056 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 0,3138. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 0,322, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.