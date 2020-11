Vienna, attacco in sei punti della città. Torna incubo terrorismo

(Teleborsa) - Dopoanche laè stata attaccata alla vigilia del coprifuoco anti-Covid: almenoma il bilancio è in aggiornamento.Un commando in azione e un attacco multiplo in unaaffollata di persone con lain pochi secondi, nell'incubo delcon una dinamica tragicamente simile alla notte delil 13 novembre di 5 anni fa, e gliche hanno sparato a caso nei locali. La matrice dell'attacco non è ancora chiara ma si fa strada la pista delproprio mentre l'Europa è impegnata nella lotta con un altro nemico, la pandemia. Il, ha detto il ministro dell'Interno Karl Nehammer, era unTutto è iniziato vicino allanella Seitenstettengasse, nel centro della capitale austriaca, dove molte persone si godevano l'ultima libera uscita prima della serrata dettata dal Covid-19: verso le 20 i primi spari, un'esplosione (forse uno degli assalitori che secondo alcune fonti si sarebbe fatto esplodere), diversi sospetti in fuga, un altro ancora arrestato. Al momento, nessuno ha confermato che l'obiettivo primario dell'attacco fosse proprio il luogo di culto ebraico: la polizia ha comunque riferito che il commando, composto da "molti sospetti armati di fucile", ha sparato indiversi della città. Le forze speciali hanno dunque dato il via a unao per le vie dipresto affiancate dall'in uno scenario a dir poco drammatico.