Commercialisti, de Nuccio: sospendere scadenze fiscali e contributive

(Teleborsa) - "Questa seconda fase dellrischia di mettere in ginocchioal fine di tutelare la propriaquella dei proprimoltisonoa rispettaree isolamento forzato rendendo di fatto impossibile ilper i loroLo ha detto, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, sottolineando che "sarebbe unse i, già pesantemente penalizzati dallache sta colpendo l’intero Paese - continua - si trovassero nelledi farsi carico anche dilegate al mancato rispetto delle scadenze"."Oltretutto andiamodell’anno caratterizzato dae l’aumento costante dei contagi - precisa il numero uno dei commercialisti pugliesi - rischia di generare forti, oltre cheaie ai"."Pur essendo possibile ladidi uno studio tributario, grazie a un sempre più massiccio utilizzo del digitale, ladegli arende comunque necessaria per molte attivitàIl Presidente dell’Odcec dirileva che "presentato indel professionista in malattia; auspichiamo quindi unper superare questa reale problematica e individuare al più presto un sistema che faccia scattare una sospensione dellea favore degli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena".Per de Nuccio "per situazioni di questo genere sarebbe, di certo, un gesto di grande attenzione per commercialisti ed esperti contabili fortemente impegnati nel supportare le".