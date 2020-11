DPCM, Conte ha firmato: da zone rosse a mobilità, ecco le nuove misure

(Teleborsa) - Dopo l'ennesima giornata dipoco dopo la mezzanotte il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovocon la nuova stretta che resterà in vigore fino al prossimoSostanzialmente, rispetto alle bozze circolate nelle scorse ore: resta, quindi, il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio (da verde a rosso), individuate in base ai parametri elencati nel testo. Ma c'è unparrucchieri e barbieri resteranno aperti anche nelle, dove è previsto il divieto di mobilità e la chiusura dei negozi, bar e ristoranti (questi ultimi due rimarranno chiusi anche nelle zone arancioni).A livello nazionale, confermato il coprifuoco dallee il ritorno dell’autocertificazione, così come i trasporti al 50%. Per la scuola,per i ragazzi delle superiori, attività in presenza perma con usoNelle giornate festive e prefestivea eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Sospese mostre e servizi museali.ai concorsi, a esclusione di quelli per personale sanitario. Inoltre, per tutto l'arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi conNelle(fascia di rischio medio), oltre alle, prevista la serrata di bar e ristoranti e il divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità. Resta consentito accompagnare i ragazzi a scuola.In quelle, cioè a rischio massimo, previsto il blocco totale della mobilità interna ed esterna: si va, dunque, verso un lockdown, simile a quello diSecondo quanto si apprende, attesa per oggi la conferenza stampa del Premier Conte che dovrebbe