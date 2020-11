ENAC, via libera dell'EASA al sistema di aeronavigabilità

(Teleborsa) - L’, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che il 30 ottobre 2020 si è conclusa, con esito favorevole, l’ispezione dell’, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, per ladel livello e dell’uniformità degli standard normativi e procedurali italiani, relativi al sistema di gestione dell’aeronavigabilità.L’, svolto per la prima volta su un’Autorità dell’aviazione civile europea in modalità online a causa della pandemia di, è stato focalizzato sui vari aspetti dell’, che devono essere armonizzati a livello europeo, tra cui la produzione, la manutenzione, la navigabilità continua, le licenze di manutentore aeronautico e le relative scuole di formazione.Il risultato dell’ispezione ha evidenziato come il presidio da parte dell’ENAC sull’aeronavigabilità e, pertanto, sulladel volo, continui ad assicurare elevati standard di sicurezza, controllo e vigilanza sull’intero sistema del trasporto aereo e sull’industria del settore.