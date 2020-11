Ki Group, cessione di 5800 azioni proprie

Ki Group

(Teleborsa) -ha comunicato di aversul mercato AIM-Italia, in data 2 novembre 2020, complessive, pari allo 0,09% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 1.160,00 euro.A seguito di tale cessione, al 3 novembre, la Società detiene ancora 127.075 azioni proprie, pari all'1,88% del capitale sociale, delle complessive 1.548.653 azioni proprie acquisite ad esito del diritto di recesso esercitato da alcuni azionisti nel 2019 in conseguenza della delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale del 21 gennaio 2019.