Nuovo "Spazio CDP" a Modena. Nasce il Motor Valley Accelerator

(Teleborsa) - E' stato inaugurato in versione "virtuale", nel pieno rispetto delle norme anti Covid, un nuovofrutto della forte sinergia trae lebancarie - Fondazione di Modena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Parma - che si inserisce nell'ambito della più ampia collaborazione con l'ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa). L'evento di oggi è stato anche l’occasione per annunciare l’avvio di una importante iniziativa a sostegno del settore automotive con la nascita del"L'evento di oggi è particolarmente importante in quanto testimonia una caratteristica di CDP: non siamo un semplice investitore in capitale, non puntiamo solo sulle risorse finanziarie come leva di sviluppo, ma investiamo anche e soprattutto in capitale umano", ha affermato l’Amministratore Delegato di CDPL'accordo di collaborazione fra CDP e le Fondazioni punta alla creazione, presso la sede della Camera di Commercio di Modena, deldedicato alleed alle, per offrire un supporto integrato e un sostegno aia beneficio delle comunità locali."Cassa Depositi e Prestiti ribadisce il suo impegno verso il territorio e la crescita del Paese", ha sottolineato il Presidente di CDP Cassa Depositi e Prestiti, aggiungendo che tale impegno è "testimoniato dal solido legame con le imprese, dallo storico rapporto con le pubbliche amministrazioni locali e dalla stretta e sinergica collaborazione con le Fondazioni di Modena, Parma e Forlì"."In questa fase di emergenza - ha dichiarato l'Ad- l’impegno di CDP si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo delle infrastrutture. Oggi più che mai, siamo pronti a supportare le economie locali facendo sistema con il tessuto imprenditoriale, il settore bancario e gli enti radicati sul territorio, come le Fondazioni bancarie".L'iniziativa – ha dichiarato il Presidente della Fondazione di Modena– è un importante segnale di attenzione alle istanze della nostra comunità". "Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di andare direttamente sui territori perché l'economia di questo paese sta nei territori, si tratta di una scelta strategica e importantissima" - ha aggiunto - ed il ruolo che è destinata a giocare rappresenta "una prospettiva molto importante per il nostro Paese per lo sviluppo della sua competitività"., Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ha parlato di alcuni importanti progetto che la Fondazione sta sostenendo, quali la facoltà di medicina, la riapertura dell’aeroporto ed i progetti legati alla viabilità.Alla promozione di un "valore territoriale" ha fatto cenno, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, ricordando la prossima apertura di uno "Spazio CDP" a Parma.La nascita del nuovo "Spazio CDP" ha l’obiettivo die rientra nel nuovo approccio di Cassa Depositi e Prestiti focalizzato sullodei territori – oggi più che mai da affiancare nella ripartenza economica – attraverso un rinnovatoe con una particolare attenzione alle imprese di piccola e media dimensione."Spazio CDP" nella regione saranno aperti ae seguono l'apertura di altri uffici a Firenze, Genova, Napoli, Torino e Verona e degli "Spazio CDP" di Cagliari, Perugia, Sassari, Trento e Rovereto. Altre sedi saranno inaugurate nei prossimi mesi, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, ad Ancona, Bari, Milano e Roma.Ilnelle iniziative che CDP porta avanti a livello locale ha lo scopo dia supporto della crescita del tessuto economico-sociale. In questa direzione il Protocollo d'intesa siglato con le tre Fondazioni per la promozione di iniziative di, die didel territorio.L'evento di oggi è stato anche l’occasione per annunciare l’avvio dele dell’acceleratore, con l'obiettivo di movimentare complessivamente 20 milioni di euro.Un progetto che, realizzato in sinergia con, si propone di favorire lo sviluppo die la creazione e lo sviluppo di ulteriori programmi di accelerazione in ambiti sinergici e complementari collegati alla mobilità sostenibile.Motor Valley Accelerator avrà anche il fondamentale, broker tecnologico modenese con un’esperienza ventennalenella ricerca, analisi e condivisione di tecnologie per il settore industriale e dell’auto,, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo che vanta oltre 1400 startup accelerate nel 2019 e 400 aziende partner in 16 paesi.L'Ad di CDP Fabrizio Palermo ha spiegato che "si tratta del primo di una rete di acceleratori fisici intesi come luoghi di incontro, sul territorio, che impatteranno su settori strategici. Ne nasceranno circa 20 entro il 2021 - ha aggiunto - "si inseriscono nella strategia di CDP per favorire lo sviluppo delle start-up italiane e dimostrano ancora una volta il nostro essere espressione di un capitale paziente, ma anche dinamico".Il Presidente di CDP Gorno Tempini, commentando l'iniziativa, ha affermato che "farà leva sulle aziende già presenti nell’area, per favorire investimenti nel capitale umano e stimolare la crescita delle migliori start-up italiane".“UniCredit - sottolinea il Presidente del Gruppo bancario,- ha aderito con entusiasmo alla realizzazione del Motor Valley Accelerator, al fianco di CDP e Fondazione di Modena, riconoscendone il concreto potenziale di supporto all’economia locale".Il programma avrà, nel cuore della, con l’obiettivo di aiutare l’Italia a giocare un ruolo da protagonista in una fase di grandi transizioni nella mobilità, il motore elettrico, la connettività e la guida autonoma.Le start-up, identificate in fase pre-seed e seed, riceveranno il supporto di unche le porterà a sviluppare il loro modello di business ed avranno accesso ad un percorso di, al termine del quale le migliori potranno ricevere unda parte del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr, la Fondazione di Modena, UniCredit e la stessa Plug and Play Italy.Il Presidente dell'ACRIha offerto un quadro molto ampio, di respiro europeo, sul tema della mobilità del futuro e della mobilità intelligente, che è in grado di "sospingere la ripresa economica, quindi la resilienza, ed accelerare sulla transizione ambientale, energetica e digitale". Ricordando che il tessuto imprenditoriale italiano è formato da moltissime piccole aziende, spesso unite in distretti, Profumo ha messo in luce le molteplici problematiche che investe il tema della mobilità, auspicando che il progetto Motor Valley, che definisce uno "straordinario esempio" del modello imprenditoriale italiano, possa "favorire l'incontro fra gli incumbent, le grandi aziende come la Ferrari e la Maserati, e le startup", per poter "sviluppare prodotti che possono essere portati su altri mercati" e permettere all'Italia di "continuare ad avere un ruolo di leadership nel futuro della mobilità".