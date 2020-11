Wall Street in rally aspettando l'esito delle elezioni

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, nel giorno delle elezioni presidenziali. Ilche mostra in chiusura un balzo del 2,06%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.369 punti.Ottima la prestazione del(+1,76%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,61%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,91%),(+2,20%) e(+2,03%). Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,41%),(+3,97%),(+3,47%) e(+3,29%).Fra i più forti ribassi, che ha archiviato la seduta con un -1,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+5,84%),(+5,58%),(+4,50%) e(+4,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.