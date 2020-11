Banca MPS, nei nove mesi perdita sale a 1,53 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2020. Al 30 settembre 2020 – fa sapere Mps in una nota – il Gruppo ha realizzatorispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una dinamica – sottolinea il Gruppo – imputabile, in particolare, alla flessione del margine di interesse, riconducibile alla cessione di crediti UTP e agli effetti delle altre azioni implementate nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020 per rispettare alcuni dei commitment previsti dal, ma anche al calo dei tassi di interesse di breve periodo e dei volumi commerciali. Il margine di interesse ha beneficiato degli effetti positivi legati all'accesso alle aste TLTRO3 (esposizione per 24 miliardi di euro). Le commissioni nette, in calo anno su anno, hanno risentito della minore operativita` durante i mesi di lockdown e del ridotto collocamento di prodotti di credito al consumo. Il calo degli altri ricavi della gestione finanziaria e` stato influenzato dal minor contributo generato dallae dallanegativamente impattati dalle tensioni sui mercati finanziari legati all'. In miglioramento, invece, gli altri proventi/oneri di gestione che nei primi nove mesi del 2019 includevano la contabilizzazione dell’indennizzo legato all'esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato con Juliet per 49 milioni di euro circa.Ilrisulta in crescita a 203 milioni di euro (8,8%) rispetto al trimestre precedente, con aumento del margine di interesse del 3,8% grazie alla tenuta della componente commerciale e ai benefici del TLTRO3 e delle commissioni (+9,6%) a seguito della ripresa della normale attività post lockdown. Nel trimestre gli oneri operativi sono in marginale aumento (+1,5%) ma in calo anno su anno (-3,8%). I conti correnti e depositi a tempo aumentati di quasi 3 miliardi nel trimestre, +7,5 miliardi da inizio anno (+11%). Ilrisulta positivo per 100 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai precedenti trimestri del 2020 e in linea con i risultati medi trimestrali del 2019. Ilè negativo per 451 milioni di euro, impattato da oneri non operativi per 569 milioni di euro, principalmente relativi ad accantonamenti per rischi legati ai costi di ristrutturazione per le uscite di personale. Il Gross Npe ratio è a 11,1%, in calo rispetto all'11,8% di giugno. Includendo gli effetti dell'operazione di derisking in corso con Amco – il cui perfezionamento è previsto per l'inizio di dicembre – il Gross Npe ratio proforma pari a circa il 4%, ai minimi del sistema.Nei primi nove mesi dell'anno laè pari a 1,539 miliardi, a fronte di un utile di 187 milioni conseguito nello stesso periodo del 2019. A fine settembre ivedono il Transitional CET1 ratio al 12,9% (vs. 8,8% Srep) e il Total capital ratio al 16,2% (13,6% Srep).