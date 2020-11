Credem: primi nove mesi utile netto consolidato pari a 139,2 milioni

Credem

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un(-11,7% rispetto allo stesso periodo del 2019). L', relative a svalutazioni collettive per Covid-19 ammonta a(+5,1%). Sul fronte patrimoniale, ila livello di Gruppo bancario è al 15,5%, senza includere l'utile del trimestre."Ci stiamo avviando a chiudere une che porterà dei cambiamenti significativi nelle vite di tutti. Per essere sempre più’ vicini alla clientela stiamo investendo molto nel rafforzamento del modello di servizio che punta sulle filiali in forte sinergia con la consulenza finanziaria, dopo l’avvenuta specializzazione negli anni scorsi nell’ambito delle imprese" ha commentato"Inoltre - prosegue Gregori - abbiamo messo in campo in questi mesicome l'accordo per l'acquisizione di CR Cento, il lancio della nuova organizzazione del Private Banking del Gruppo oltre a rafforzare il nostro posizionamento strategico puntando con decisione nell'orientare le nostre forze ed azioni per accrescere il benessere ad ampio spettro dei clienti, delle nostre persone e della società in cui operiamo in ottica di creare valore sostenibile."Ilche anche in un contesto così difficile ci hanno consentito di raggiungere risultati di assoluto rilievo sia in termini di raccolta sia di prestiti, mantenendo la solidità e la qualità dell'attivo al vertice del mercato in Italia ed in Europa. Ci aspettano mesi sicuramente difficili, forse ancora più difficili di quelli che ci siamo lasciati alle spalle, ma sono molto sereno perché conosco ile so che abbiamo tracciato una strada chiara di crescita e di sviluppo a lungo termine che saremo in grado di seguire nonostante tutte le avversità che potremo incontrare" ha concluso il Direttore Nazzareno Gregori.