Inps, dati aggiornati Cig: 13,6 milioni le prestazioni erogate da maggio

(Teleborsa) - Sono in totale più dile prestazioni erogate direttamente dall’da maggio, primo mese utile a fronte di richieste CIG presentate per marzo e aprile, a fronte di oltredipervenute, che riguardanodi cui 3.480.213 hanno ricevuto pagamenti.È quanto comunicato dall'Istituto nel suo aggiornamento quindicinale relativo ai pagamenti di Cassa integrazione da parte dell’Istituto nel periodo di emergenza Covid, con i dati risultanti al 3 novembre 2020.Ad oggi, dunque, ildei lavoratori ha ricevuto, mentre i restanti in attesa di un primo pagamento sono passati da oltre 17.000 a circa 12.000, di cui oltre 6.000 sono relativi a richieste presentate (SR41) solo il mese scorso. Le altre, riferite a mesi precedenti, sono attualmente oggetto di una specifica attenzione e diretta interlocuzione del personale dell’Istituto con le aziende, per risolvere caso per caso i problemi di diversa natura nella domanda.In 15 giorni sono state erogate direttamente dall’istituto 781.967mentre quelle ancora da pagare passano dai 267.625 a 207.329 trattamenti, dei quali il 73% si riferisce a richiestedi(pari a 151.090 pratiche presentate da pochi giorni), quasi il 13% riguarda richieste pervenute a settembre (26.232 trattamenti), quasi il 5% (9.862 pratiche) è su richieste di agosto, oltre il 9% (20.049) è relativo a domande pervenute tra maggio e luglio."In un contesto di emergenza e di enorme flusso di domande in pochi mesi, nei quali l’Inps ha già gestito complessivamente prestazionio a conguaglio alle aziende per un totale di 6,5 milioni di lavoratori, la priorità dell’Istituto resta quella di attivare tutto l’impegno e le soluzioni possibili per superare le criticità di ogni singola situazione in sospeso", si sottolinea in una nota.Che si conclude ricordando che è possibile chiedere un del 40% della CIG che, con tale opzione, viene erogato in tempi estremamente ridotti (a circa 15 giorni dalla domanda) e con possibilità dirapida in merito alle ore effettivamente usufruite.