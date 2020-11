Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, l', che balza del 2,09%.L'è in aumento (+0,78%) e raggiunge quota 1,181. Deciso balzo in alto dell'(+2,35%), che raggiunge 1.948 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,52 dollari per barile, in forte calo dell'1,61%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,63%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,98%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,24%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,93%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 21.461 punti.Su di giri il(+1,62%); sulla stessa linea, effervescente il(+1,67%).Buona la performance a Milano dei comparti(+13,22%),(+5,66%) e(+5,60%).Tra idi Milano, in evidenza(+13,66%),(+4,95%),(+3,99%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,35%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.del FTSE MidCap,(+19,15%),(+9,45%),(+9,09%) e(+6,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,67%.In apnea, che arretra del 2,53%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.