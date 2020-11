New York incontenibile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

finanziario

beni industriali

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,99%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.517 punti.Balza in alto il(+2,31%); come pure, su di giri l'(+2,09%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,54%),(+3,02%) e(+2,87%).Tra i(+5,96%),(+5,88%),(+4,66%) e(+3,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.(+13,06%),(+12,16%),(+6,18%) e(+5,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.