Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.848 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.443 punti.Effervescente il(+4,41%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'(+2,94%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+4,45%),(+4,25%) e(+3,83%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,65%),(-1,59%) e(-1,27%).del Dow Jones,(+10,38%),(+4,79%),(+4,78%) e(+4,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,64%.Affonda, con un ribasso del 3,21%.Crolla, con una flessione del 3,07%.(+43,97%),(+8,32%),(+7,31%) e(+7,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,79%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 118,8K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -11,5%; preced. 9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 732K unità; preced. 751K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 5,6%; preced. 10,1%)14:30: Variazione occupati (atteso 600K unità; preced. 661K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 7,6%; preced. 7,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,4%).