A Tokyo si scatenano gli acquisti. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino di, con ilin aumento dello 0,91%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso. La piazza giapponese ha seguito la performance positiva di Wall Street in attesa dei risultati delle presidenziali e dopo che la Fed ha lasciato, come da attese, invariati i tassi di interesse.Tra gli altri listini principali asiatici, chiude in retromarcia, che scivola dello 0,76%.Poco sotto la parità(-0,21%); sui livelli della vigilia(+0,08%).Sopra la parità(+0,69%); come pure, in denaro(+0,8%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,25%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,19%.