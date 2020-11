ABI, Pirovano: "Impegno crescente del mondo bancario sulla finanza sostenibile"

(Teleborsa) - Rafforzare ulteriormente le competenze delle banche sulle tematiche legate alla finanza sostenibile. Questo l'impegno del mondo bancario secondo quanto ha annunciato, in apertura delpromosso da Abi."Ambiente, sostenibilità e coesione sociale – ha spiegato– sono fattori di sempre maggiore attenzione nelle scelte di investimento. A partire dall'Agenda Globale 2030 delle Nazioni Unite e dei relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, fino alla Conferenza di Parigi 2015, agli interventi dell'Eba e della Bce e alla ideazione del Recovery Plan - Next Generation EU della primavera di quest'anno, le banche hanno prontamente e proattivamente iniziato ad incorporare nei loro piani strategici le richieste di cambiamento verso un’economia sostenibile".Per progredire più celermente nello sviluppo della, l'in stretta connessione con la, ha presentato. Nel dettaglio – spiega l'Associazione in una nota – l'Abi ha chiesto di creare una regolamentazione e una infrastruttura a livello europeo per la raccolta e la messa a disposizione efficiente di dati standardizzati connessi ai fattori ambientali, sociali e di gestione aziendale (ESG) degli operatori economici, per poter più adeguatamente valutarne il posizionamento in ottica di sostenibilità; individuare degli incentivi per la finanza sostenibile sia per le imprese sia per le banche. Tra questi vanno considerati anche incentivi prudenziali che siano coerenti con gli effettivi rischi finanziari delle controparti condizionati dal loro profilo ESG; e considerare attentamente, sempre sia per le banche sia per le imprese, una corretta declinazione del principio di proporzionalità, dettando regole e vincoli opportunamente graduati.Nel ciclo di, si analizzeranno anche le nuove tendenze evolutive in termini di prodotti di investimento e di credito che integrano le dimensioni ESG nel business bancario.