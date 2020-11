ANIMA Holding, risultati in crescita nei 9 mesi. Impatto Covid su raccolta ottobre

ANIMA Holding

(Teleborsa) -chiude i conti al 30 settembre 2020 con undi euro (+1%) rispetto ai 102,0 milioni di euro del 2019) ed un utile(che non tiene conto di costi e ricavi straordinari e non monetari) indi euro.Ledi gestione si sono attestate a, mentre le commissioni di incentivo sono state pari a 43,3 milioni di euro (24,8 milioni di euro nei 9M19). Considerando queste e gli altri proventi, idi euro (+5%)."In un anno così pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria a livello mondiale, i risultati dei primi nove mesi continuano a dimostrare l’importante resilienza del Gruppo Anima", ha affermato l'Adl, aggiungendo "la nostra capacità di sfruttare al meglio la leva operativa e di generare cassa in maniera rilevante ci permette di offrire ritorni attraenti ai nostri azionisti mantenendo un’ampia disponibilità per cogliere opportunità strategiche di crescita e rafforzamento del business, potenzialmente anche come conseguenza dei rapidi mutamenti in atto nel sistema bancario italiano".Ladel Gruppo (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è statadi euro nei primi nove mesi del 2020; il totale delle masse gestite a fine settembre 2020 è pari a circa 188,2 miliardi di euro, in aumento di circa l’1% rispetto ai 185,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.ANIMA ha fornito anche i dati sullache evidenziano undi euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 0,4 miliardi di euro. Il dato del mese è stato negativamente impattato in particolare dada parte di due clienti istituzionali per circa 500 milioni di euro. A fine ottobre le masse gestite complessive del Gruppo ANIMA ammontano a oltre 188 miliardi di euro, in incremento di oltre 2 miliardi di euro rispetto al valore di fine 2019."Il mese di ottobre ha risentito delle crescenti preoccupazioni circa l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, che hanno indotto la clientela retail a un ulteriore incremento della liquidità detenuta sui conti correnti a scapito dei prodotti di risparmio gestito ha spiegato l'Amministratore delegato.al 30 settembre 2020 risulta pari adi euro (rispetto ai 223,3 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2019).